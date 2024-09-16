Кто такой Райан Рут, подозреваемый в покушении на Трампа, и как он связан с войной в Украине

В связи с предполагаемым покушением на Дональда Трампа сын Рута Оран заявил CNN, что совершать безумные и тем более насильственные действия совершенно не в характере его отца.

„Райан — мой отец, и у меня нет никаких комментариев, кроме характеристики его как любящего и заботливого отца и честного, трудолюбивого человека, — сказал Оран Рут. — Я не знаю, что произошло во Флориде, и надеюсь, что все просто раздули из мухи слона, потому что, из того немногого, что я слышал, сделать что-то безумное, тем более насильственное — это не похоже на человека, которого я знаю“.