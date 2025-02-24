Кто такой Фридрих Мерц — человек, который сменит Шольца на посту канцлера Германии

Мерц был советником и членом правления нескольких крупных компаний и теперь, как предполагает немецкая пресса, является очень и очень обеспеченным человеком.

В 2018 году, когда 63-летняя Меркель объявила о намерении уйти на покой и для начала оставить пост главы партии, 62-летний Мерц решил вернуться и занять ее место.

Это удалось с третьей попытки. При этом среди рядовых членов партии Мерц неизменно был самым популярным из кандидатов в лидеры, но два раза главу партии выбирали не все члены ХДС, а делегаты партийного съезда, и этот партийный истеблишмент в первый раз проголосовал за выдвинутую Ангелой Меркель преемницу, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а когда она не справилась и ушла, то выбрал ей на замену главу правительства земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.