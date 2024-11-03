Кто станет президентом? Молдова сделает окончательный выбор

Ренато Усатый по итогам первого тура получил почти 14% поддержки и снова стал „золотым голосом“. Похожая ситуация уже была в 2016 году, когда он помог выиграть выборы Игорю Додону, и в 2020-м, когда он помог Майе Санду. Но на этот раз политик созвал пресс-конференцию и заявил, что не поддержит никого, а его сторонники пусть определятся сами. Как отмечают аналитики, Ренато Усатый явно готовится к парламентской кампании, которая стартует в Молдове через полгода. Его решение было предсказуемо, так как поддержка Майи Санду оттолкнула бы часть его левого электората, а социалисты - это его прямые конкуренты.