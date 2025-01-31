Кто погиб в авиакатастрофе над Вашингтоном и что известно о ее причинах

Затем диспетчеры уже констатируют столкновение. „Крушение, крушение, крушение, это тревога три“, — слышно на аудиозаписи. „Не знаю, заметили ли вы раньше, что произошло, но на подходе к 3-3 произошло столкновение. Мы собираемся закрыть операции на неопределенное время, если вы хотите вернуться к выходу на посадку. Настоятельно рекомендую вам скоординировать свои действия с компанией. Дайте мне знать, что вы хотите сделать“, — говорит диспетчер, имея в виду взлетно-посадочную полосу 33.