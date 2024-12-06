КС Румынии аннулировал итоги первого тура выборов президента

Итоги первого тура выборов президента Румынии недействительны, голосование следует провести повторно. Такое беспрецедентное решение вынес в пятницу, 6 декабря, Конституционный суд страны. Теперь власти должны согласовать новую дату выборов.

Двумя днями ранее действующий глава государства Клаус Йоханнис рассекретил разведданные, из которых следовало, что Россия проводила масштабную кампанию в социальных сетях для популяризации ультраправого политика Кэлина Джорджеску. Именно Джорджеску в ходе первого тура выборов 24 ноября неожиданно для многих опередил Елену Ласкони из либеральной партии „Союз спасения Румынии“.

Результаты первого тура выборов президента Румынии