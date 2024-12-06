КС Румынии аннулировал итоги первого тура выборов президента

Итоги первого тура выборов президента Румынии недействительны, голосование следует провести повторно. Такое беспрецедентное решение вынес в пятницу, 6 декабря, Конституционный суд страны. Теперь власти должны согласовать новую дату выборов.
Двумя днями ранее действующий глава государства Клаус Йоханнис рассекретил разведданные, из которых следовало, что Россия проводила масштабную кампанию в социальных сетях для популяризации ультраправого политика Кэлина Джорджеску. Именно Джорджеску в ходе первого тура выборов 24 ноября неожиданно для многих опередил Елену Ласкони из либеральной партии „Союз спасения Румынии“.
Результаты первого тура выборов президента Румынии
Кэлин Джорджеску набрал около 23 процентов голосов. Ласкони заручилась поддержкой чуть более 19 процентов избирателей, незначительно опередив действующего премьер-министра, социал-демократа Марчела Чолаку. Четвертый результат - у националиста Джордже Симиона, получившего немногим менее 14 процентов голосов.
Уже 28 ноября КС обязал Центральную избирательную комиссию пересчитать результаты первого тура, но 2 декабря утвердил его итоги. Второй тур был назначен на 8 декабря.