КС Польши объявил решение суда ЕС о штрафах незаконным

Конституционный суд Польши находится под контролем правящей консервативной партии "Право и справедливость" ( PiS ), которая, несмотря на поражение на недавних парламентских выборах, остается у власти. 11 декабря польский сейм проголосует по вопросу о доверии правительству во главе с действующим премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Если премьеру будет объявлено недоверие, оппозиция во главе с Дональдом Туском сможет начать формирование нового правительства.

Судебная реформа в Польше

В октябре 2021 года Суд Европейского Союза в Люксембурге обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере 1 млн евро. Это было вызвано отказом Варшавы выполнять решения суда ЕС по реформе польской судебной системы. Штраф был обоснован необходимостью избежать "серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Европейского Союза, а также ценностям, на которых основан Союз". В числе прочего речь шла о необходимости прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда, созданной в Польше в 2018 году по инициативе партии "Право и справедливость". Реформа фактически наделила правительство правом назначать и отправлять в отставку судей.