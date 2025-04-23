Крым, отмена санкций и "заморозка" фронта. Что известно о "мирном плане“ США и встрече в Лондоне, уровень которой снизили в последний момент

„Несмотря ни на что, будем работать ради мира, — написал Ермак в своих соцсетях вскоре после прибытия в Лондон. — Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и стойкого мира“.

Он встретится с представителями Великобритании, Франции и Германии, а Украину на переговорах представляют глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак.

О том, что встреча в Лондоне пройдет без участия Рубио, во вторник вечером сообщили американские власти. Ранее предполагалось, что в британскую столицу также отправится специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, но теперь стало известно, что американскую делегацию возглавит лишь представитель президента США Кит Келлог.

„Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях и так далее, мы заходим в формат, которого и хочет Россия , в затягивание войны. Потому что быстро договориться обо всем не выйдет, — сказал Зеленский. — То есть Крым мы можем не обсуждать“. „Украина не признает юридически оккупацию Крыма, тут не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины“.

На ней президента Украины спросили о многочисленных публикациях в западных СМИ, которые накануне рассказывали со ссылкой на информированные источники о деталях американского „мирного плана“.

Практически в тот же момент, когда стало известно об отмене лондонского визита главы Госдепа, Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию.

Зеленский настаивает, что на переговорах в Лондоне должна идти речь только об условиях постоянного прекращения огня, но не о территориальных уступках.

Между тем, американские чиновники считают, что соглашение об окончании войны должно быть достигнуто именно быстро, а если этого не произойдет, Вашингтон готов выйти из переговорного процесса.

С такими угрозами на прошлой неделе выступили как сам президент США, так и его государственный секретарь. Они сделали это после переговоров в Париже, в которых принимали участие украинские и европейские чиновники, а также Рубио, Уиткофф и Келлог.