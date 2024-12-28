Крушение самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане: вопросы, на которые пока нет ответов

Источники агентства Reuters в Азербайджане, в том числе знакомые с предварительными результатами расследования катастрофы, говорят, что эта версия наиболее вероятна, ее разделяют в стране, и там ждут, что Россия сделает официальное заявление по этому вопросу.

В интернете набирает популярность версия о том, что самолет попал под обстрел зенитной установки в районе Грозного, и у него была повреждена хвостовая часть.

На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли. Среди погибших — оба пилота самолета.

После этого самолет стал с трудом поддаваться управлению, долетел до казахстанского города Актау на побережье Каспийского моря, где врезался в землю, развалился на части и загорелся.

25 декабря самолет Embraer E190 выполнял рейс J28243 из Баку в Грозный. Судя по комментариям пассажиров, после двух незавершенных заходов на посадку на третьем — они услышали громкий звук, похожий на взрыв.

Это главный вопрос, касающийся этой авиакатастрофы. В пользу версии об обстреле говорит характер повреждений хвостовой части самолета, которая уцелела после падения.

Русская служба Би-би-си собрала вопросы о катастрофе, ответы на которые пока не получены.

В российских СМИ рассматривают другие версии происшествия — столкновение с птицами или неполадки на борту.

„Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбитии азербайджанского самолета“, — сказал источник агентства.

В пятницу днем Росавиация выступила с заявлением, из которого можно предположить, что в момент, когда самолет пытался сесть в аэропорту города Грозный, в нем действовал план „Ковер“.

Один из них — Субхонкул Рахимов — сказал RT, что пилоты пытались три раза посадить борт в Грозном, но „в третий раз что-то взорвалось“: „Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела“.

Кроме того, выжившие пассажиры говорят, что слышали взрыв во время посадки.

На плоскостях киля и рулей высоты хорошо заметны многочисленные отверстия, похожие на те, которые образуются в результате попадания поражающих элементов боевой части зенитной ракеты.

Однако 25 декабря сообщений о введении плана „Ковер“ в Грозном не поступало.

По его словам, командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны: „Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау“.

„Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим „Ковер“, предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости“, — сказал руководитель агентства Дмитрий Ядров.

Агентство Regnum передает слова генерального директора аэропорта Грозный „Северный“ Альви Шахгириева, который заявил, что план „Ковер“ ввели после того, как азербайджанский самолет улетел.

Однако сообщений о закрытии этих аэропортов в российских информационных агенствах и телеграмм-канале Артёма Кореняко не было.

Также сообщалось о дронах над Грозным, в ингушском городе Малгобек и во Владикавказе.

Утром российские военные отчитались, что за ночь сбили 59 дронов над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями, а также Азовским морем.

Судя по сообщениям в российской прессе и официальному телеграм-каналу пресс-секретаря Росавиации Артёма Кореняко, в ночь на 25 декабря власти закрывали аэропорт Казани из-за угрозы со стороны украинских беспилотников.

В этом случае все самолеты, которые находятся в зоне, где введен такой план, обязаны покинуть ее и отправиться либо на запасные аэродромы, либо ожидать в другом районе. Кроме того, в аэропортах отменяются рейсы.

План „Ковер“ объявляется, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов.

Он не рассказал ничего о работе ПВО и сбитых дронах, а его утверждение о введении плана „Ковер“ не подтверждают другие источники.

„Этот самолёт ушёл от нас ещё до введения плана „Ковёр“. Самолёт вошёл в зону нашего аэропорта и трижды заходил на посадку, однако приземлиться не смог из-за плохих погодных условий — из-за тумана и низкой облачности не смог сесть. Командир воздушного судна сам принял решение уйти на запасной аэродром. Сообщил нашим диспетчерам, что уходит на Баку. Потом поменял решение и отправился на Актау“, — цитирует агентство слова директора аэропорта.

После этого, написал канал, экипаж сообщил об „ударе птиц“ и отказе управления. Управление, судя по дальнейшей траектории полета самолета, действительно отказало, по крайней мере частично.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что к нему попала расшифровка переговоров экипажа с диспетчером в Грозном. Канал утверждает, что самолет трижды пытался сесть в Грозном, но из-за работы РЭБ не мог это сделать и решил вернуться в Баку.

На видеозаписи поражения одного из них не видна подлетающая ракета, однако запись не очень четкая.

Второй важный вопрос, на который нужно найти ответ, — перекрывали ли аэродром и воздушное пространство в то время, когда в Грозном работала ПВО? Какие средства применялись против беспилотников?

Если аэропорт не был закрыт, то это означает, что эффективной системы предупреждения об ударе беспилотников в регионе нет.

И если гражданский аэропорт продолжал работать, то почему было разрешено открывать огонь на поражение воздушных целей?

Если аэропорт был закрыт, то придется объяснять, как лайнер с пассажирами мог оказаться в зоне действия ПВО.

Почему самолет отправился в Казахстан?

О том, что происходило с самолетом после исчезновения его отметки в сервисе Flightradar24 и до появления над Каспийским морем, можно узнать из рассказов выживших пассажиров, а также из попавшего в сеть текста, в котором якобы содержится часть переговоров экипажа с диспетчером в Грозном.