Крушение Boeing в Южной Корее: черные ящики не сработали

Черные ящики самолета Boeing 737-800, разбившегося в Южной Корее 29 декабря, отключились за четыре минуты до падения лайнера. Об этом сообщает агентство AP в субботу, 11 января, со ссылкой на южнокорейский Минтранс.
Там заявили, что бортовые самописцы изучил Национальный совет по безопасности на транспорте США. Его специалисты пришли к выводу, что черные ящики перестали работать примерно за четыре минуты до крушения. Причина неясна.
Крушение самолета Boeing в Южной Корее
29 декабря следовавший из Бангкока самолет авиакомпании Jeju Air совершил неудачную посадку в южнокорейском городе Муан. У лайнера не раскрылись шасси, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в бетонную конструкцию и взорвался. Погибли 179 из 181 находившегося на борту.
В начале января в аэропорту Муан прошли обыски в связи с авиакатастрофой. Ордер был выдан по обвинению в профессиональной халатности, повлекшей смерть людей.