Крушение Boeing в Южной Корее: черные ящики не сработали

Черные ящики самолета Boeing 737-800, разбившегося в Южной Корее 29 декабря, отключились за четыре минуты до падения лайнера. Об этом сообщает агентство AP в субботу, 11 января, со ссылкой на южнокорейский Минтранс.

Там заявили, что бортовые самописцы изучил Национальный совет по безопасности на транспорте США. Его специалисты пришли к выводу, что черные ящики перестали работать примерно за четыре минуты до крушения. Причина неясна.

Крушение самолета Boeing в Южной Корее