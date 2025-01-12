2025.01.12 13:30

Крушение Boeing в Южной Корее: черные ящики не сработали

 
Deutsche Welle
Pietų Korėjoje sudužo lėktuvas
Pietų Korėjoje sudužo lėktuvas
ФОТО: JUNG YEON-JE | AFP / Scanpix

Boeing 737-800 разбился при посадке в Южной Корее 29 декабря, погибли 179 человек. Как выяснилось, черные ящики лайнера отключились за четыре минуты до катастрофы.

Черные ящики самолета Boeing 737-800, разбившегося в Южной Корее 29 декабря, отключились за четыре минуты до падения лайнера. Об этом сообщает агентство AP в субботу, 11 января, со ссылкой на южнокорейский Минтранс.

Там заявили, что бортовые самописцы изучил Национальный совет по безопасности на транспорте США. Его специалисты пришли к выводу, что черные ящики перестали работать примерно за четыре минуты до крушения. Причина неясна.

Крушение самолета Boeing в Южной Корее

29 декабря следовавший из Бангкока самолет авиакомпании Jeju Air совершил неудачную посадку в южнокорейском городе Муан. У лайнера не раскрылись шасси, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в бетонную конструкцию и взорвался. Погибли 179 из 181 находившегося на борту.

В начале января в аэропорту Муан прошли обыски в связи с авиакатастрофой. Ордер был выдан по обвинению в профессиональной халатности, повлекшей смерть людей.

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Источник
Deutsche Welle
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