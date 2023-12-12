Крупнейший сотовый оператор Украины подвергся хакерской атаке

Издание dev.ua со ссылкой на источники рассказывает, что хакеры атаковали опорную сеть "Киевстара" — централизованную часть сети оператора, отвечающую за предоставление и координацию работы основных сервисов.

Из-за избыточной нагрузки базовых станций проблемы со связью испытывают и абоненты других сотовых компаний. В компании и властях Украины не сообщают, кто проводил атаку, однако ранее сети и инфраструктуру страны неоднократно атаковали хакеры, связанные с Россией.