Крупнейшие банки мира повысили прогноз рецессии в США

Например, J.P. Morgan повысил прогноз с 40% до 60%. Goldman Sachs - сначала с 20% до 35%, а затем и до 45%. Американская аналитическая корпорация S&P Global, в которую входит рейтинговое агентство Standard & Poor’s , подняла прогноз с 25% до 30-35%. Британский HSBC оценивает вероятность рецессии в США из-за пошлин в 40%.

Крупнейшие банки мира и аналитические центры резко увеличили степень вероятности рецессии в США из-за новых пошлин . Как сообщило в понедельник, 7 апреля: агентство Reuters, после 2 апреля, когда Дональд Трамп объявил об импортных пошлинах, сразу семь ведущих инвестиционных банков увеличили прогнозы риска экономического спада в США.

Спад на мировых рынках из-за пошлин США

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на импорт из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10%, но для многих государств они выше. Тарифы на товары из Китая составили 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. Исключения сделаны лишь для ряда стран, среди которых Россия, КНДР, Куба, Беларусь. На ввоз автомобилей и запчастей в США введены сборы в 25%.

Введение пошлин привело к серьезному спаду на мировых финансовых и товарных рынках. В Нью-Йорке индекс Dow Jones 4 апреля достиг самого низкого уровня с середины 2024 года. Потери за неделю превысили 8% - это самая убыточная неделя для индекса за последние годы.