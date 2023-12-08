Крупнейшая в странах Балтии рождественская ярмарка пройдет в Риге

 
LSM.lv
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Berlynas, Kalėdų mugė, Eglutė
Berlynas, Kalėdų mugė, Eglutė
ФОТО: DELFI

С 15 по 17 декабря в Риге впервые пройдет крупнейшая трехдневная ярмарка в странах Балтии, которая соберет в Международном выставочном центре на Кипсале более 500 торговцев, ремесленников и предприятий из Латвии, Литвы и Эстонии, сообщили организаторы.

На данный момент свое участие в мероприятии уже подтвердили 297 компаний из Латвии, 112 — из Литвы и 14 — из Эстонии, сообщили организаторы ярмарки Baltic Expo.

На рынке можно будет увидеть и приобрести изделия из дерева и глины, текстиль, изделия ручной работы, украшения, аксессуары, игрушки и одежду для детей, свечи, мыло, зимние деликатесы, различные напитки, игры, книги и многое другое.

Во время мероприятия также различные мероприятия и развлечения для детей, молодежи и семей.

В первый день ярмарки, 15 декабря, с 12:00 до 16:00 можно будет сдать кровь – в специальном автобусе Государственного центра доноров крови.

Вход на ярмарку бесплатный. Больше информации — на сайте организаторов.

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