Критику Кадырова дали убежище в ФРГ

В конце августа 2023 года Высший земельный суд в Мюнхене приговорил к 10 годам тюрьмы Валида Дадакаева, признав его виновным в организации покушения в Германии на Мохмада Абдурахманова. Убийство было подготовлено "с ведома, одобрения и в интересах" главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил председательствовавший на процессе судья Кристоф Виснер.

Ходатайство Мохмада Абдурахманова об убежище в Германии

Как и его брат Тумсо, Мохмад Абдурахманов еще в 2015 году вынужденно покинул территорию Чечни. Несколько лет он боролся за предоставление ему убежища в ФРГ.

Дважды прошение было отклонено. Вместо этого Мохмад столкнулся с административным наказанием за репост статьи DW, которое смог успешно оспорить через суд.