Кренит вправо, но центр держится. Как прошли выборы в ЕС

Один из лидеров европарламентской группы „зеленых“ нидерландец Бас Эйкхаут выразил надежду, что его партия все же сможет войти в состав коалиции большинства в парламенте. „Единственная надежная, стабильная демократическая коалиция возможна только с „зелеными“, - заявил он журналистам, предупредив, что на кону - будущее климатической политики Евросоюза.

Занявшая второе место парламентская группа „Прогрессивный альянс социалистов и демократов“ продемонстрировала готовность работать с фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии. „Совершенно очевидно, что мы открыты для тесного сотрудничества со всеми демократическими силами в этом парламенте“, - заявил ведущий кандидат этой группы люксембуржец Николас Шмит. В то же время не секрет, что политические оппоненты фон дер Ляйен, среди которых и альянс социал-демократов, обвиняют ее в том, что она обхаживает правые силы, пытаясь заручиться их поддержкой во время своей предвыборной кампании.