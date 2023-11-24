Кремль раскритиковал предложенный в НАТО "военный Шенген"

По словам Пескова, НАТО всегда считало Россию "так называемым условным противником". "Сейчас он (Альянс. - Ред.) считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", - сказал представитель Кремля. По его мнению, в Европе "не желают прислушиваться к озабоченностям" Кремля и "абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности".
Предложение о "военном Шенгене"
Накануне глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО, немецкий генерал Александер Зольфранк (Alexander Sollfrank) в беседе с Reuters предложил создать "военный Шенген", а именно зону свободного военного перемещения, аналогичную Шенгенской зоне, которая позволит свободное передвижение войск внутри большей части ЕС. Это необходимо, в том числе и для быстрой переброски войск и вооружений на восточный фланг НАТО в случае необходимости, пояснил он.
"Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5", - сказал Зольфранк. По его словам, нынешняя бюрократия препятствует быстрой переброске войск по Европе.
"У нас избыток правил, но единственное, чего нам не хватает, - это времени. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение - это битва логистики", - заявил в свою очередь Reuters глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.