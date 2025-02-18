Кремль: Путин готов к переговорам с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вместе с тем важно учитывать юридические аспекты, связанные с легитимностью Зеленского на посту главы украинского государства, указал Песков, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 18 февраля.
„Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского“, - цитирует его слова „Интерфакс“.
Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии
В тот же день в Саудовской Аравии проходит первая за долгое время официальная встреча представителей США и России. В числе прочего главы внешнеполитических ведомств двух стран Марко Рубио и Сергей Лавров намереваются обсудить прекращение войны РФ против Украины. Украина и Европа в переговорах не участвуют.
Зеленский заявил, что Киев не был уведомлен о планах провести мероприятие и не приглашен на него. „Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата, и мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. Мы не будем такие договоренности признавать“, - цитирует УНИАН его слова.
Путин отказывается подписывать мирный договор с Зеленским
Путин неоднократно заявлял о невозможности подписания мирного договора с Зеленским, поскольку не считает его легитимным президентом. Кроме того, он ссылался на указ Зеленского от 2022 года, запрещающий ведение с ним как президентом РФ переговоров. По мнению Путина, следует отменить данный указ, чтобы открыть возможность для переговоров с РФ, и сделать это может председатель Верховной рады.
В свою очередь Владимир Зеленский указывал, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой о завершении войны, если они будут вестись „с сильной позиции“, что возможно в случае предоставления гарантий безопасности президентом США. Такой гарантией могло бы быть членство в НАТО или присутствие западных миротворцев с участием США, считает украинский президент.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, Зеленский заявил, что в рамках переговорного процесса по окончанию войны в Украине встретится только с одним россиянином - Владимиром Путиным.