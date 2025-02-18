Кремль: Путин готов к переговорам с Зеленским

Зеленский заявил, что Киев не был уведомлен о планах провести мероприятие и не приглашен на него. „Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата, и мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. Мы не будем такие договоренности признавать“, - цитирует УНИАН его слова.