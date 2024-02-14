Кремль о плане Путина заморозить войну: Нет, это неправда

Агентство Reuters 13 февраля сообщило со ссылкой на три российских источника, что президент России Владимир Путин посылал США сигналы о готовности рассмотреть возможность прекращения огня в Украине, однако его предложение было отвергнуто Вашингтоном после контактов между посредниками с обеих сторон.

По данным собеседников агентства, Кремль предлагал заморозить военные действия на нынешних линиях соприкосновения, не желая уступать ни одну из территорий, над которыми РФ получила контроль. В 2023 году Путин озвучил свою позицию публично, а также передал ее в частном порядке через посредников - в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке.

Вашингтон отказался обсуждать прекращение огня без участия Киева