Кремль: Долговременное перемирие невозможно "без нюансов"

Долговременное перемирие в Украине невозможно без учета „нюансов“, о которых ранее говорил президент РФ Владимир Путин в Кремле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник, 29 апреля.
„Без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно“, - приводит его слова агентство „Интерфакс“.
Зеленский: Нужно немедленное, полное и безусловное прекращение огня
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что выступает за „немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно“.
Комментарий украинского лидера последовал за заявлением президента РФ Владимира Путина о трехдневном „перемирии“ в Украине, которое якобы должно продлиться с 8 мая до конца 10 мая в связи с празднованием в РФ 80-й годовщины победы над Германией во Второй мировой войне.
„Я бы сказал, что, скорее, манипуляция - это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция“, - в свою очередь отреагировал Песков.
Песков: Не слышали оценки из европейских столиц
По словам представителя Кремля, в Москве все же рассчитывают, что „мирная инициатива“ Путина получит оценку. „Мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали оценки этого из Украины“, - сказал Песков, добавив, что „трудно понять“, поддержит ли Киев это предложение.
Украинский лидер обвинил президента РФ в манипуляции
Зеленский 28 апреля назвал предложение Путина манипуляцией. „Сейчас - очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекратить огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада“, - подчеркнул глава украинского государства.
Украинский лидер добавил: „Мы ценим жизнь людей, а не парады. Поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая“.
МИД Украины: Не стоит ждать 8 мая
Ранее схожим образом на заявления Путина отреагировало министерство иностранных дел Украины. „Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно“, - заявил глава ведомства Андрей Сибига.
По его словам, нет необходимости ждать 8 мая, „если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток“.