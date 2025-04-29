Кремль: Долговременное перемирие невозможно "без нюансов"

Долговременное перемирие в Украине невозможно без учета „нюансов“, о которых ранее говорил президент РФ Владимир Путин в Кремле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник, 29 апреля.

„Без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно“, - приводит его слова агентство „Интерфакс“.

Зеленский: Нужно немедленное, полное и безусловное прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что выступает за „немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно“.