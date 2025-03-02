Космический аппарат Blue Ghost совершил посадку на Луну

Цель миссии - сбор данных, которые должны помочь подготовке к будущим пилотируемым миссиям на Луну . Миссия Blue Ghost продлится 14 дней. О возвращении аппарата на Землю в обозримом будущем в планах компании не упоминается.

Космический аппарат будет производить исследовательские работы вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны. На его борту, согласно договоренностям NASA и компании - 10 исследовательских приборов и инструментов. Большая часть из них предназначена для изучения реголита (поверхностного слоя грунта на Луне), лунной пыли и различных излучений.

Посадочный модуль космического аппарата Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace успешно совершил посадку на Луну. Стыковка с поверхностью спутника Земли произошла в воскресенье, 2 марта, в 03.34 по времени Восточного побережья США (11.34 мск), сообщается на официальном сайте аэрокосмического агентства США NASA.

В то же время Blue Ghost будет передавать на Землю графический контент. Так, в NASA уже получили снимок, сделанный модулем сразу после прилунения.

Blue Ghost стал частью крупнейшей коммерческой миссии на Луну

Космический аппарат на Луну доставила ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX. На борту ракеты также находился исследовательский модуль HAKUTRO 2 (Resilience), принадлежащий японской компании Ispace. Он будет прилуняться в другом регионе спутника в апреле и должен доставить на поверхность Луны мини-ровер с исследовательским оборудованием.