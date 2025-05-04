Космическая база Starbase Илона Маска в Техасе может получить статус города

Местные жители голосуют по вопросу об образовании нового муниципалитета под названием Starbase на территории, известной как деревня Бока-Чика (Boca Chica Village). Большинство из 283 зарегистрированных избирателей — сотрудники SpaceX, и, согласно данным округа, большинство уже проголосовало досрочно.
Создание нового муниципалитета предполагает формирование местных органов власти — мэра и двух комиссаров, которым будет поручено управление вопросами планирования, налогообложения и другими делами. Однако некоторые жители соседних районов выступают против этой инициативы и обвиняют компанию в нанесении ущерба окружающей среде.
Планируемая территория нового города охватывает примерно 1,6 квадратных миль (3,9 кв. км) — до того, как SpaceX начала скупать земли в этом районе в 2012 году, она была довольно малонаселенной.
С тех пор в этом месте появились объекты компании и жильё для сотрудников, сам Маск также поселился в этом районе. Среди признаков его присутствия — улица под названием Memes Street и огромный бюст предпринимателя, который недавно подвергся вандализму.
По некоторым оценкам, поблизости проживают около 500 человек.
Слухи о намерениях преобразовать Starbase в город ходили несколько лет, пока в декабре 2024 года не была подана официальная петиция, которая проложила путь к голосованию в воскрсенье.
Если инициатива будет одобрена, первым мэром Starbase станет Бобби Педен (Bobby Peden), вице-президент SpaceX, который баллотируется без конкурентов, как и два других местных жителя, претендующих на должности комиссаров. Би-би-си обратилась к Педену за комментарием.
Starbase может стать городом типа C — это категория муниципалитетов с населением менее 5 000 человек, которая, среди прочего, позволит местным властям взимать налог на недвижимость до 1,5%.
Если Starbase получит статус города, законопроект, рассматриваемый в законодательном собрании штата Техас, может предоставить его властям право перекрывать местную автомагистраль и ограничивать доступ к пляжу Бока-Чика и одноимённому государственному парку во время запусков ракет и других мероприятий компании Space X.
В настоящее время такие перекрытия организуются округом Камерон, в который входят ближайший город Браунсвилл и курортный город Саут-Падре-Айленд.
Голосование может привести к конфликту между округом и новым городом Starbase по вопросу доступа к пляжу, особенно учитывая планы SpaceX увеличить число запусков с текущих 5 до 25 в год.
Высшее должностное лицо округа Камерон, судья Эдди Тревино-младший, выступает против законопроекта, дающего Starbase такие полномочия.
В последние годы Маск перенес многие из своих компаний и штаб-квартир из Калифорнии в Техас, ссылаясь на более благоприятные условия регулирования и свое неприятие политики штата Калифорния, в котором доминирует Демократическая партия.
Штаб-квартиры его компаний X и Boring находятся на окраине города Бастроп, недалеко от столицы штата Остина, примерно в пяти с половиной часах езды к северу от Starbase. В отличие от Starbase, в районе Остина почти нет нового жилья для сотрудников — большинство из них живёт в Бастропе или окрестностях.
Экологические организации критикуют SpaceX за воздействие на дикую природу, увеличение светового загрязнения и мусор от запусков ракет.
В 2024 году компания была оштрафована почти на 150 000 долларов Агентством по охране окружающей среды США и Комиссией по охране окружающей среды штата Техас за сбросы сточных вод.
В SpaceX назвали эти штрафы следствием „разногласий по вопросам документации“ и утверждают, что соблюдают экологическое законодательство. Би-би-си обратилась в компанию за комментарием.