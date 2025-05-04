Космическая база Starbase Илона Маска в Техасе может получить статус города

Планируемая территория нового города охватывает примерно 1,6 квадратных миль (3,9 кв. км) — до того, как SpaceX начала скупать земли в этом районе в 2012 году, она была довольно малонаселенной.

Создание нового муниципалитета предполагает формирование местных органов власти — мэра и двух комиссаров, которым будет поручено управление вопросами планирования, налогообложения и другими делами. Однако некоторые жители соседних районов выступают против этой инициативы и обвиняют компанию в нанесении ущерба окружающей среде.

Местные жители голосуют по вопросу об образовании нового муниципалитета под названием Starbase на территории, известной как деревня Бока-Чика (Boca Chica Village). Большинство из 283 зарегистрированных избирателей — сотрудники SpaceX, и, согласно данным округа, большинство уже проголосовало досрочно.

С тех пор в этом месте появились объекты компании и жильё для сотрудников, сам Маск также поселился в этом районе. Среди признаков его присутствия — улица под названием Memes Street и огромный бюст предпринимателя, который недавно подвергся вандализму.

По некоторым оценкам, поблизости проживают около 500 человек.

Слухи о намерениях преобразовать Starbase в город ходили несколько лет, пока в декабре 2024 года не была подана официальная петиция, которая проложила путь к голосованию в воскрсенье.