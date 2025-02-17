Кошта: ЕС надо договариваться с РФ о „новой безопасности“

Председатель Совета ЕС, в состав которого входят 27 европейских стран, добавил также, что Россия сегодня представляет глобальную угрозу. „Дело не только в Украине. Переговоры о новой архитектуре безопасности должны учитывать, что Россия - это глобальная угроза, а не только угроза для Украины“, - подчеркнул Кошта, напомнив, что власти Кремля занимает „агрессивную позицию“ по отношению к странам Балтии - Эстонии, Латвии и Литве, - которые входят в ЕС и НАТО. Он также указал на наличие у президента РФ Владимира Путина плацдармов в виде оккупированных территорий в Молдове и Грузии.
Двумя днями ранее спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что европейские страны не будут „иметь места за столом“ переговоров, но их мнение может быть учтено. „Это произошло после того, как США направили европейским столицам запрос о предоставлении информации о том, какое оружие, деньги и миротворческие войска они могли бы предоставить Украине после окончания войны“, поскольку США имеют „другие приоритеты“ - безопасность собственных границ и противодействие Китаю, пишет FT.
Экстренный саммит по Украине в Париже
После заявлений нового руководства США о том, что оно не предполагает участия Европы в переговорах о мире в Украине, лидеры европейских стран договорились встретиться 17 февраля в Париже с целью выработать общую позицию по этому вопросу. В экстренном саммите в столице Франции намерен участвовать и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Переговоры США и России пройдут 18 февраля в Эр-Рияде
Переговоры представителей США и России о завершении войны в Украине состоятся в столице Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. В состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
В Кремле заявили, что в Эр-Рияд для переговоров с делегацией США по окончанию войны в Украине вылетают глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. На встрече речь будет идти в первую очередь о „восстановлении всего комплекса российско-американских отношений“, а также о „подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию“ и организации встречи Путина и Трампа, заявил 17 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.