Кошта: ЕС надо договариваться с РФ о „новой безопасности“

Председатель Совета ЕС, в состав которого входят 27 европейских стран, добавил также, что Россия сегодня представляет глобальную угрозу. „Дело не только в Украине. Переговоры о новой архитектуре безопасности должны учитывать, что Россия - это глобальная угроза, а не только угроза для Украины“, - подчеркнул Кошта, напомнив, что власти Кремля занимает „агрессивную позицию“ по отношению к странам Балтии - Эстонии, Латвии и Литве, - которые входят в ЕС и НАТО. Он также указал на наличие у президента РФ Владимира Путина плацдармов в виде оккупированных территорий в Молдове и Грузии.