2025.02.17 16:35

Кошта: ЕС надо договариваться с РФ о „новой безопасности“

 
Deutsche Welle
Portugalijos ministras pirmininkas António Costa
Portugalijos ministras pirmininkas António Costa
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Евросоюз обязан принять участие в переговорах с Россией об окончании войны в Украине, чтобы наметить будущую архитектуру безопасности Европы, заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта. По его мнению, если президент США Дональд Трамп „действительно хочет, чтобы европейцы взяли на себя большую ответственность за свою безопасность, то, конечно, европейцы должны стать ключевыми игроками в разработке новой архитектуры безопасности“, указал Кошта в интервью газете Financial Times (FT), опубликованном в понедельник, 17 февраля.

Председатель Совета ЕС, в состав которого входят 27 европейских стран, добавил также, что Россия сегодня представляет глобальную угрозу. „Дело не только в Украине. Переговоры о новой архитектуре безопасности должны учитывать, что Россия - это глобальная угроза, а не только угроза для Украины“, - подчеркнул Кошта, напомнив, что власти Кремля занимает „агрессивную позицию“ по отношению к странам Балтии - Эстонии, Латвии и Литве, - которые входят в ЕС и НАТО. Он также указал на наличие у президента РФ Владимира Путина плацдармов в виде оккупированных территорий в Молдове и Грузии.

Двумя днями ранее спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что европейские страны не будут „иметь места за столом“ переговоров, но их мнение может быть учтено. „Это произошло после того, как США направили европейским столицам запрос о предоставлении информации о том, какое оружие, деньги и миротворческие войска они могли бы предоставить Украине после окончания войны“, поскольку США имеют „другие приоритеты“ - безопасность собственных границ и противодействие Китаю, пишет FT.

Экстренный саммит по Украине в Париже

После заявлений нового руководства США о том, что оно не предполагает участия Европы в переговорах о мире в Украине, лидеры европейских стран договорились встретиться 17 февраля в Париже с целью выработать общую позицию по этому вопросу. В экстренном саммите в столице Франции намерен участвовать и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Переговоры США и России пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

Переговоры представителей США и России о завершении войны в Украине состоятся в столице Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. В состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В Кремле заявили, что в Эр-Рияд для переговоров с делегацией США по окончанию войны в Украине вылетают глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. На встрече речь будет идти в первую очередь о „восстановлении всего комплекса российско-американских отношений“, а также о „подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию“ и организации встречи Путина и Трампа, заявил 17 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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