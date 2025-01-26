Короткий трансфер: В каких европейских городах аэропорты находятся ближе всего к центру города?

Если вы предпочитаете не тратить два часа на поездку в автобусе в конце путешествия, то лучше выбрать город с аэропортом, который находится недалеко о вашего места назначения. Мы рассмотрим города с ближайшими аэропортами, а также среднюю стоимость трансфера.

Аналогичная ситуация наблюдается в аэропорту Мюнхен-Вест, который находится в 120 км от Мюнхена, и в аэропорту Франкфурт-Хан, из которого вы быстрее доедете до Люксембурга нежели до города, чье название он носит. До Франкфурта от аэропорта — 125 километров.

Несмотря на названия некоторых аэропортов, они расположены очень далеко от городов, которые обслуживают. Вы когда-нибудь прилетали в аэропорт Париж-Ватри? Если да, то вы будете удивлены, обнаружив, что находитесь примерно в 160 км от столицы Франции.

В Италии международный аэропорт Пизы построен прямо у центра города. До центрального железнодорожного вокзала - всего 1,5 км, хотя до исторического центра - скорее 3 км.

Автобусная компания Гибралтара забирает пассажиров из аэропорта и за пять минут доставляет их в центр города по цене менее 2 евро. В качестве альтернативы можно отправиться в город пешком, что займет всего 15 минут и будет включать пересечение взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Если вы когда-нибудь прилетали в аэропорт Гибралтара , вы поймете, почему это самый близкий к городу аэропорт во всей Европе. Самолеты приземляются практически в центре, всего в 1,4 км от Мавританского замка и Рыночной площади.

Но вся прелесть Пизы - в наличии трамвая, который перевозит людей между аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом. Время в пути составляет около пяти минут, а стоимость проезда - 6,50 евро в одну сторону.

Если вы направляетесь в Эстонию, вам будет приятно узнать, что аэропорт Таллина находится очень близко к центру города. До исторического центра всего 4 км, пересадка на автобус или трамвай обойдется вам всего в 2 евро и займет около 15 минут.

Кстати о странах Балтии. Аэропорт столицы Литвы, Вильнюса, расположен всего в 5,9 км к югу от центра города. Прямые автобусы ходят каждые 10 минут и стоят всего 0,65 евро.