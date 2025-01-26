Короткий трансфер: В каких европейских городах аэропорты находятся ближе всего к центру города?

Несмотря на названия некоторых аэропортов, они расположены очень далеко от городов, которые обслуживают. Вы когда-нибудь прилетали в аэропорт Париж-Ватри? Если да, то вы будете удивлены, обнаружив, что находитесь примерно в 160 км от столицы Франции.
Аналогичная ситуация наблюдается в аэропорту Мюнхен-Вест, который находится в 120 км от Мюнхена, и в аэропорту Франкфурт-Хан, из которого вы быстрее доедете до Люксембурга нежели до города, чье название он носит. До Франкфурта от аэропорта — 125 километров.
Если вы предпочитаете не тратить два часа на поездку в автобусе в конце путешествия, то лучше выбрать город с аэропортом, который находится недалеко о вашего места назначения. Мы рассмотрим города с ближайшими аэропортами, а также среднюю стоимость трансфера.
Какие аэропорты находятся ближе всего к городу, который они обслуживают?
Если вы когда-нибудь прилетали в аэропорт Гибралтара, вы поймете, почему это самый близкий к городу аэропорт во всей Европе. Самолеты приземляются практически в центре, всего в 1,4 км от Мавританского замка и Рыночной площади.
Автобусная компания Гибралтара забирает пассажиров из аэропорта и за пять минут доставляет их в центр города по цене менее 2 евро. В качестве альтернативы можно отправиться в город пешком, что займет всего 15 минут и будет включать пересечение взлетно-посадочной полосы аэропорта.
В Италии международный аэропорт Пизы построен прямо у центра города. До центрального железнодорожного вокзала - всего 1,5 км, хотя до исторического центра - скорее 3 км.
Но вся прелесть Пизы - в наличии трамвая, который перевозит людей между аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом. Время в пути составляет около пяти минут, а стоимость проезда - 6,50 евро в одну сторону.
Если вы направляетесь в Эстонию, вам будет приятно узнать, что аэропорт Таллина находится очень близко к центру города. До исторического центра всего 4 км, пересадка на автобус или трамвай обойдется вам всего в 2 евро и займет около 15 минут.
Кстати о странах Балтии. Аэропорт столицы Литвы, Вильнюса, расположен всего в 5,9 км к югу от центра города. Прямые автобусы ходят каждые 10 минут и стоят всего 0,65 евро.
Что же касается Рижского аэропорта, то он расположен в 9,6 километрах от Старого города. Автобусы между ним и центром Риги ходят регулярно, а в пути вы проведете около получаса. 90-минутный билет в городском автобусе стоит 1,5 евро, при покупке у водителя — 1,81 евро. Кроме того, поездки по маршруту Рижский аэропорт — центр Риги осуществляет и автобусный перевозчик Lux Express (раз в час). Время в пути составляет около 25 минут, а стоимость билета — 4 евро.
Какие аэропорты имеют лучшее транспортное сообщение?
Как и Пиза, многие европейские города инвестировали в эффективные транспортные средства, чтобы как можно быстрее доставлять пассажиров прямо в город.
Например, аэропорт Лиссабона находится в 10 км от центра города, но благодаря прямому железнодорожному сообщению линия Aeroporto-Saldanha доставит вас в исторический центр всего за несколько евро и менее чем за 20 минут.
Малага - еще один хорошо оборудованный аэропорт с железнодорожной станцией, расположенной прямо у здания терминала. Несмотря на то, что расстояние составляет 12 км, по линии C-1 вы доберетесь до города примерно за 12 минут, а также сможете добраться до таких популярных мест, как Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос.
В Цюрихе время быстрой пересадки составляет всего 10 минут, если воспользоваться линиями S2 или S16 до главного вокзала Hauptbahnhof.
Также заслуживает внимания Копенгаген с его прямым поездом до Центрального вокзала из аэропорта, который идет всего 13 минут и стоит менее 5 евро.
Хотя по прибытии может возникнуть соблазн немедленно заказать Uber, европейские аэропорты прилагают все усилия, чтобы сделать общественный транспорт дешевым и доступным вариантом. Экологические преимущества говорят сами за себя, так что вместо того, чтобы сразу садиться в такси или ехать на попутках, рассмотрите альтернативные варианты, чтобы трансфер был более экологичным и менее напряженным.