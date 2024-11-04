2024.11.04 10:57

Короля Испании забросали грязью. Жители Валенсии возмущены тем, что их не предупредили о наводнении

 
BBC Russian
Potvynis Valensijoje
Potvynis Valensijoje
ФОТО: Angel Garcia | AP / Scanpix

Жители города Пайпорта в провинции Валенсия забросали грязью короля Испании Филиппа VI, который посещал регион, пострадавший от разрушительного наводнения. Многие испанцы считают, что власти своевременно не предупредили их об опасности стихийного бедствия, жертвами которого стали более 200 человек, и медленно отреагировали на произошедшее.

Филипп VI приехал в Валенсию вместе со своей супругой, королевой Летицией, премьер-министром Педро Санчесом и другими чиновниками.

Король и королева были вынуждены прервать визит в Пайпорту — один из наиболее сильно пострадавших от наводнения городов — после того, как участники акции протеста начали забрасывать их грязью и другими предметами. Грязь попала на лицо Филиппа VI и на его одежду.

Это произошло в момент, когда монарх пытался поговорить с жителями города, которые выкрикивали оскорбления в адрес сопровождавших его чиновников.

При этом агентство AFP отмечает, что ярость толпы была направлена в основном на премьер-министра Санчеса и главу региона Валенсия Карлоса Масона.

Сообщается, что король также перенес запланированный ранее визит в еще один пострадавший от наводнения город Чива.

По последним данным, в результате сильнейшего в современной истории Испании наводнения погибли 217 человек, более 60 из них — в Пайпорте. Это число еще может вырасти, поскольку поисковая операция продолжается.

Проливные дожди в Валенсии начались в понедельник и вызвали катастрофические наводнения, которые разрушали мосты, смывали автомобили и покрывали улицы слоем грязи.

Множество городов остались без электричества и водоснабжения, там также нет продовольствия. Больше всего пострадали населенные пункты около города Валенсия.

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