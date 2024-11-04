Короля Испании забросали грязью. Жители Валенсии возмущены тем, что их не предупредили о наводнении

Филипп VI приехал в Валенсию вместе со своей супругой, королевой Летицией, премьер-министром Педро Санчесом и другими чиновниками.

Король и королева были вынуждены прервать визит в Пайпорту — один из наиболее сильно пострадавших от наводнения городов — после того, как участники акции протеста начали забрасывать их грязью и другими предметами. Грязь попала на лицо Филиппа VI и на его одежду.

Это произошло в момент, когда монарх пытался поговорить с жителями города, которые выкрикивали оскорбления в адрес сопровождавших его чиновников.

При этом агентство AFP отмечает, что ярость толпы была направлена в основном на премьер-министра Санчеса и главу региона Валенсия Карлоса Масона.