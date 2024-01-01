Королева Дании неожиданно отреклась от престола в новогоднем телеобращении

Официально отречение состоится 14 января, когда исполнится 52 года с тех пор, как она стала королевой.

После ухода Маргрете королем станет ее старший сын, наследный принц Фредерик.

«Я оставлю трон своему сыну, наследному принцу Фредерику», — заявила она.

83-летняя Маргрете II является самым долгоправящим монархом в истории Дании, она взошла на трон после смерти своего отца короля Фредерика IX в 1952 году.

В отличие от британской королевской традиции, официальной церемонии коронации 55-летнего наследного принца Фредерика не будет. Вместо этого в этот же день дворец объявит о его воcхождении на престол.

Королева Маргрете — популярная фигура в Дании, и многие датчане ожидали, что она останется на троне до самой смерти.

Каждый год в канун Нового года она выступает с речью по телевидению.

В этом году, помимо неожиданного заявления об отречении, Маргрете II говорила о войнах на Ближнем Востоке и в Украине, а также о важности решения проблемы изменения климата.