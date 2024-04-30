Король Карл III вернулся к публичной деятельности. Вместе с королевой Камиллой он посетил онкологический центр в Лондоне

Как ранее объявлял Букингемский дворец, Карл III с этой недели возвращается к исполнению королевских обязанностей и возобновляет участие в общественных мероприятиях, пусть и не во всех.
75-летний монарх в течение трех месяцев воздерживался от появления на публике после того, как у него диагностировали рак.
В заявлении канцелярии британского монарха сказано, что врачи довольны тем, как проходит его лечение от онкологического заболевания, и испытывают оптимизм в связи с перспективами его выздоровления.
В больнице Университетского колледжа Карл III пообщался с персоналом и пациентами и подчеркнул важность прохождения проверок для ранней диагностики возможного заболевания.
Карл был в хорошем расположении духа, улыбался и махал собравшимся у больницы.
Монарх уже является попечителем благотворительной организации Macmillan Cancer Support, а сегодня стал новым попечителем благотворительной организации Cancer Research UK.
Как ранее объявлял Букингемский дворец, пока речь не идет о полном возвращении к выполнению всех обязанностей монарха и участию во всех мероприятиях.
Летом, как ожидается, Карл III будет принимать в Великобритании императора и императрицу Японии, которые приедут в страну с государственным визитом.
В течение следующих недель Карл также будет участвовать в нескольких мероприятиях.
Лечение Карла от болезни, подробности которой по-прежнему не разглашаются, продолжается. Как сказано в заявлении дворца, "пока слишком рано" говорить о том, сколько еще будет продолжаться курс лечения.
Карл ранее говорил, что надеется, что его собственный диагноз повысит осведомленность о важности ранней диагностики и прольет свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире.