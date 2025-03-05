Контроль над ключевыми портами вокруг Панамского канала получат американцы

По мнению аналитиков, решение передать контроль над основными портами могло быть принято под давлением новой американской администрации. В первые дни своего президентства Дональд Трамп бездоказательно заявлял, что канал контролирует Китай, и угрожал вернуть его под контроль США.

В соответствии с условиями сделки, сумма которой превышает 14 млрд долларов, американцы также получат контроль над 80% активов дочерних компаний Hutchison, которые управляют 43 портами и инфраструктурой в 23 странах, в том числе в Британии, Германии, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Компания CK Hutchison Holdings заявила, что продаст 90-процентную долю в Panama Ports Company, которая управляет портами „Бальбоа“ и „Кристобаль“ по обе стороны канала, консорциуму во главе с американской инвестиционной компанией BlackRock.

„Hutchison, судя по всему, прочитали знаки, что для них, как и для Панамы, было бы стратегически правильнее преследовать свои интересы в других местах“, — цитирует Bloomberg профессора Военного колледжа армии США Эвана Эллиса.

Правительство Панамы заявило, что не имеет никакого отношения к сделке.

„Я хотел бы подчеркнуть, что сделка носит исключительно коммерческий характер и совершенно не связана с недавними политическими новостями, касающимися панамских портов“, — заявил один из руководителей Hutchison Фрэнк Сикст.

В совместном пресс-релизе продавцов и покупателей говорится, что сделка не связана с политикой.

Трамп даже не исключил возможности силового захвата, что вызвало гневную реакцию властей Панамы и местных жителей, которые вышли на акции протеста.

По мнению другого эксперта, директора департамента Латинской Америки в Eurasia Group Рисы Грейс-Таргоу, эта сделка значительно облегчает задачу президенту панамы Хосе Раулю Мулино, который должен был как-то реагировать на угрозы Трампа о захвате канала.

Теперь, по мнению Грейс-Таргоу, ему не придется искать китайский след, на чем настаивал Трамп.

Bloomberg утверждает со ссылкой на свои источники, что администрация США и Конгресс уже проинформированы о сделке, но комментариев американских властей пока нет. Для завершения сделки также потребуется согласие панамских властей.