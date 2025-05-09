Константин Эггерт. Война до победного конца - демоверсия от Путина

Просто накануне своего парада Путин буквально ткнул их лицом в реалии созданного им полицейского режима. В нем граждане страны не значат ничего. Важен только один человек и его планы. План Путина - „его“ война до победного конца. И если кончатся наемники по 5 миллионов рублей, то он объявит ту самую мобилизацию, которую вы всегда рассчитывали избежать. И будет глушить мобильную связь, чтобы вы не связались с тетей в Саратове, чтобы она спрятала сына, и блокировать ваши счета, чтобы вы не могли дать взятку военкому. А может быть, наоборот, даст „облачному“ городу“ поработать - чтобы отследить вас по вашему смартфону и забрать в армию. Или в тюрьму. И неизвестно еще, куда лучше попасть.