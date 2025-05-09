Константин Эггерт. Война до победного конца - демоверсия от Путина

„Не летайте самолетами „Аэрофлота“!“
С одной стороны, украинское руководство верно нащупало слабое место кремлевского начальства - тщеславное желание провести „свой“ парад победы во Второй мировой (по официальной версии - только и исключительно Великой Отечественной) войне. Развернутая ВСУ массированная война дронов практически парализовала воздушное сообщение Москвы. В столичных аэропортах застряли тысячи пассажиров. Другие (их тоже тысячи) не могут добраться домой, причем не только в Москву и область, но (учитывая роль Москвы, как транспортного узла) и в другие города.
Президент Сербии Александар Вучич был вынужден лететь в гости к Путину через Баку - из-за отказа стран Балтии пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Ильхам Алиев, всегда очень дипломатично обходящийся с кремлевскими приглашениями, в последний момент лететь в Россию тоже отказался. Официальное объяснение его отсутствия подберут и предъявят публике, но кто же поверит в то, что неприезд связан с чем-то, не относящимся к безопасности? Будь я начальником охраны президента Азербайджана, я бы точно не стал советовать ему лететь в Москву.
Можно сказать, что Владимир Зеленский и его генералы уже добились своего и испортили российскому диктатору 9 мая.
Иллюзия комфорта
Для обычных людей буквально в одночасье рассеялась иллюзия „удобного современного „облачного“ города“, где вся жизнь умещается в смартфоне. Стойте часами в туннелях, звоните из сто лет назад ликвидированных телефонов-автоматов, носите с собой наличные... Причина возвращения москвичей и „гостей столицы“ в ранние девяностые кроется не только в слаженных действиях украинских операторов дронов. Блокировка ФСО целых кварталов, перебои с интернетом и мобильной связью не связаны напрямую с украинскими воздушными атаками. Они - результат маниакального желания Путина любой ценой провести придуманный им праздник великой победы СССР, Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо и Венесуэлы в войне, историю которой ради самовозвеличивания он исказил до неузнаваемости.
А поскольку Путин боится прежде всего за свою жизнь и свой престиж, то нет таких мер, на которые он не пошел бы, чтобы безопасность обеспечить, а давно испарившийся престиж поддержать. Причем характерна трусость и лицемерие, сопровождающие официальные разъяснения причина столичного хаоса. Путинский пресс-секретарь Песков сообщил, что мобильный интернет в Москве будет ограничен до 10 мая из-за некоего „опасного соседства“. Украину alter ego российского диктатора называть не стал. Побоялся лишний раз напоминать о том, что это Россия во главе с его боссом двенадцатый год ведет агрессивную войну против соседнего государства.
Путин за ценой не постоит
Скользкие формулировки коллективного Пескова до последнего времени относительно эффективно действовали как снотворное на сознание значительной части россиян. Хотя я уверен: и те, кто сейчас шарит по карманам в поисках наличных, чтобы заплатить в „Кофемании“ за латте, и те, кто дышит угарными газами за рулем китайских электромобилей в московских пробках, и те, кто не может улететь с семьей из Домодедова к пескам и морю Анталии, в глубине души давно и хорошо знают правдивый ответ на самый известный российский вопрос последних лет: „А что случилось?“
Просто накануне своего парада Путин буквально ткнул их лицом в реалии созданного им полицейского режима. В нем граждане страны не значат ничего. Важен только один человек и его планы. План Путина - „его“ война до победного конца. И если кончатся наемники по 5 миллионов рублей, то он объявит ту самую мобилизацию, которую вы всегда рассчитывали избежать. И будет глушить мобильную связь, чтобы вы не связались с тетей в Саратове, чтобы она спрятала сына, и блокировать ваши счета, чтобы вы не могли дать взятку военкому. А может быть, наоборот, даст „облачному“ городу“ поработать - чтобы отследить вас по вашему смартфону и забрать в армию. Или в тюрьму. И неизвестно еще, куда лучше попасть.
Лула, Вучич и Фицо улетят домой к своим проблемам. А россияне останутся у себя дома, где ими помыкает диктатура, которая никуда сама не уйдет и их никуда не отпустит - до окончания начатой ей войны. Вот „это“ и „случилось“.