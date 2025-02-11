Консорциум во главе с Маском предложил почти 100 млрд долларов за компанию-разработчика ChatGPT

Предложение о покупке OpenAI — новый поворот в давнем противостоянии между ее бывшим соучредителем Илоном Маском и действующим генеральным директором Сэмом Альтманом.

Это, однако, не означает, что вопрос о сделке закрыт. Предложение должен рассмотреть и совет директоров, который может склониться к его принятию — особенно если инвесторы предложат больше денег.

Глава OpenAI Сэм Альтман ответил на предложение Маска в принадлежащей последнему соцсети X: „Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter [прежнее название X] за 9,74 миллиарда долларов, если хотите“.

Эту информацию подтвердил адвокат миллиардера Марк Тоберофф. По его словам, заявка на приобретение всех активов технологической компании, создавшей ChatGPT, была подана 10 февраля.

В OpenAI отмечают, что преобразование компании в коммерческую было необходимо для того, чтобы она могла зарабатывать деньги, необходимые для совершенствования ИИ.

В прошлом году Маск подал иск к Сэму Альтману, обвинив его в коммерциализации компании и в том, что компания отказалась от своей основополагающей миссии по созданию искусственного интеллекта на благо человечества.

OpenAI была основана Маском и Альтманом в 2015 году. Изначально компания была некоммерческой. В феврале 2018 года отношения между сооснователями компании испортились, и Илон Маск вышел из совета директоров OpenAI.

За последние годы OpenAI удалось сделать разработки в области искусственного интеллекта мейнстримом и привлечь огромные инвестиции в сектор.

Заявку на покупку OpenAI поддержала компания Маска xAI, занимающаяся разработками в области ИИ, а также несколько инвестиционных компаний, в том числе Baron Capital Group и Valor Management.

„Пора OpenAI вернуться к тому, чем он был раньше — открытой, ориентированной на безопасность силой во благо, — заявил Маск в понедельник. — Мы позаботимся о том, чтобы это произошло“.

Технологический инвестор Кристи Питтс в интервью Би-би-си скептически оценила доводы Маска.

„Я думаю, что это нормально относиться к этому [предложению] с подозрением, учитывая, что он сам [Илон Маск] владеет конкурирующей фирмой [компания xAI]… которая действует как коммерческая компания“, — сказала она Би-би-си.