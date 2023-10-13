Конгресс США призвал готовиться к одновременной войне с КНР и РФ

"Сегодня Соединенные Штаты находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников, у каждого из них есть амбиции изменить международный статус-кво силой, если это необходимо. Эта ситуация, которую Соединенные Штаты не предвидели и к которой они не готовы", —считают авторы доклада.

Высокопоставленный источник Reuters, участвовавший в подготовке доклада, отметил, что США допускают ведение двух войн, поскольку между Россией и Китаем может быть "максимальная координация". Он отказался сообщить, знает ли разведка США о сотрудничестве двух стран в области ядерного оружия.

Авторы доклада считают, что угрозы со стороны Китая и России обострятся в период 2027-2035 годов, поэтому решения необходимо принимать уже сейчас. США и их союзники должны быть готовы к сдерживанию и поражению обоих противников одновременно, говорится в докладе.