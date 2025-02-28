2025.02.28 23:02

Конфликт Зеленского и Трампа: ЕС заверил Киев в дальнейшей поддержке

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: TETIANA DZHAFAROVA | AFP / Scanpix

Лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта заверили украинского президента Владимира Зеленского в решительной поддержке после беспрецедентного скандала с президентом США Дональдом Трампом в пятницу: „Вы никогда не будете одни“.

„Будьте сильными, будьте смелыми, будьте бесстрашными“, — заявили президент Европейской комиссии и президент Европейского совета в совместном обращении, опубликованном в социальных сетях, и обратились к Зеленскому: „Мы продолжим работать с вами для достижения справедливого и прочного мира“.

Президент Украины, прибывший в пятницу в Белый дом, вступил в конфликт с лидером США Дональдом Трампом. Присутствовавший на встрече вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности по отношению к Соединенным Штатам. Со своей стороны, В. Зеленский заявил, что не следует идти ни на какие компромиссы с кремлевским режимом, убивающим украинцев.

После напряженного обмена позициями президент Украины досрочно покинул Белый дом. Вскоре администрация объявила об отмене запланированной пресс-конференции. Сообщается, что после ссоры соглашение о природных ресурсах подписано не было.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии