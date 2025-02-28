Конфликт Зеленского и Трампа: ЕС заверил Киев в дальнейшей поддержке

„Будьте сильными, будьте смелыми, будьте бесстрашными“, — заявили президент Европейской комиссии и президент Европейского совета в совместном обращении, опубликованном в социальных сетях, и обратились к Зеленскому: „Мы продолжим работать с вами для достижения справедливого и прочного мира“.

Президент Украины, прибывший в пятницу в Белый дом, вступил в конфликт с лидером США Дональдом Трампом. Присутствовавший на встрече вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности по отношению к Соединенным Штатам. Со своей стороны, В. Зеленский заявил, что не следует идти ни на какие компромиссы с кремлевским режимом, убивающим украинцев.