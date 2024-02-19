Конференция в Токио: Шмыгаль призвал поддержать Украину

Украинский премьер отметил, что с начала полномасштабной войны, развязанной Россией Япония направила его стране более 10 млрд долларов, став тем самым четвертым по масштабам донором Киева. Он пообещал японским компаниям возможность "экономического чуда" в Украине. "Фирмы, которые инвестируют сейчас в украинскую экономику, в ближайшие годы получат выгоды и возможности, в которые вы даже не поверите", - заявил Денис Шмыгаль.

Кисида: Япония поддержит Украину в восстановлении территориальной целостности

В свою очередь премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил готовность его правительства поддерживать Украину "в защите ее свободы и независимости, а также при восстановлении ее территориальной целостности". Кроме того, Япония будет предоставлять долгосрочную помощь для стабилизации украинской экономики, пообещал Кисида.