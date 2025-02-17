"Конец эпохи". Пять выводов Мюнхенской конференции по безопасности, которая "войдет в историю"

Им прямым текстом заявили: не стоит рассчитывать на то, что за столом переговоров о прекращении войны в Украине вам вообще найдется место.

„Налицо глубокое осознание того, что старое „трансатлантическое партнерство“ — прочный союз между США и странами Европы — перестало работать, — пишет она. — За последние несколько дней многие европейские лидеры имели возможность утвердиться в своих самых худших опасениях относительно выстраивания отношений с командой президента Трампа“.

Как сообщает присутствовавшая на мероприятии главный корреспондент Би-би-си по международным делам Лиз Дюсет, едва завершившуюся конференцию эксперты уже в один голос называют исторической, соглашаясь в том, что она знаменует начало новой эры международного сотрудничества.

Более того, в намеченных на ближайшую неделю российско-американских переговорах на эту тему не будет даже самой Украины.

„Европа должна подняться. Мы должны решить, что делать дальше, как дать Украине возможность определить свое будущее самостоятельно“, — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, выходя с совещания, созванного главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

На понедельник в Париже уже назначена экстренная встреча нескольких европейских лидеров, намеревающихся обсудить ответные меры ЕС — и прежде всего способы укрепить свою собственную решимость и максимально эффективно мобилизовать доступные ресурсы.