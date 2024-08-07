Компания X подала в суд на рекламодателей из-за „бойкота“

Компания X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, подала в суд на ассоциацию рекламодателей и ряд отдельных компаний за „незаконный бойкот“ социальной сети. Утверждается, что предполагаемый бойкот рекламодателей нарушает антимонопольное законодательство США. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает газета Financial Times. „Мы пытались сохранить мир в течение двух лет, но теперь началась война“, - прокомментировал обращение в суд Илон Маск.

Исполнительный директор X Линда Яккарино заявила, что иск был подан против Глобального альянса ответственных медиа (GARM), коалиции брендов и рекламных агентств, а также против членов GARM, в частности компании Unilever и аптечной сети CVS.