Компания Maxar лишила Киев доступа к спутниковым снимкам

Издание связывает данные меры с запретом администрации президента США Дональда Трампа для американских компаний на предоставление украинским властям и частным пользователям спутниковых данных. Maxar Technologies является одним из ведущих поставщиков коммерческих спутниковых снимков, по которым отслеживались передвижения российских войск и фиксировались последствия ударов по объектам в Украине и РФ.

Вашингтон прекратил передачу разведданных Киеву

Ранее стало известно, что администрация Трампа запретила передачу американских разведданных Украине. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил соответствующую информацию СМИ. The New York Times со ссылкой на источник уточнила, что Киеву больше не передается информация, необходимая для целенаведения. Тем самым усложнено нанесение ударов по российским войскам, в то же время у Киева остался доступ к другим спутниковым снимкам, пишет издания.