Коммюнике саммита в Швейцарии: Для мира нужно участие всех сторон

Глобальная продовольственная безопасность

Во-вторых, речь идет о глобальной продовольственной безопасности. „Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продовольственных товаров. В этой связи свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях имеют решающее значение. Нападения на торговые суда в портах и на всем пути следования, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы, - подчеркивается в коммюнике. - Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна становиться оружием. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и беспрепятственно поставляться в заинтересованные третьи страны“.