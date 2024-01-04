Командование НАТО объявило о закупке 1000 ракет Patriot

Консолидированные международные закупки в духе Европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI) обеспечивают экономию благодаря масштабу сделки и будет способствовать расширению производственных мощностей для новых ракет GEM-T, удовлетворив таким образом растущий спрос на системы Patriot, говорится в заявлении НАТО.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot состоит на вооружении Армии США и армий ряда других стран. После начала широкомасштабной военной агрессии России против Украины весной 2022 года, несколько комплексов Patriot были поставлены Вооружённым силам Украины. По имеющимся сведениям, они, в частности, обеспечивают противоракетную оборону Киева и Одессы.