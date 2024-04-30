Колумбийский университет начал отстранять от занятий пропалестинских активистов

Ранее университет, входящий в престижную Лигу плюща, объявил о тупике в переговорах, направленных на прекращение поляризующей акции протеста.
Президент университета Немат Миноуш Шафик заявила, что несколько дней переговоров между студенческими организаторами и академическим руководством не убедили демонстрантов убрать десятки палаток, установленных для выражения несогласия с войной Израиля в секторе Газа.
Колумбийский университет стал одним из центров протестов на американских кампусах, связанных с событиями в секторе Газа.
Университет пошел на жесткие меры против активистов, в то время как полиция Техасского университета арестовала десятки студентов на пропалестинском митинге, против которых был применен перцовый спрей.
В понедельник Колумбийский университет разослал письмо, в котором потребовал от студентов покинуть лагерь к 14:00 по местному времени и подписать форму с обещанием соблюдать университетские правила. В противном случае они могут быть отстранены от занятий и не смогут закончить семестр.
«Лагерь создал неблагоприятную атмосферу для многих наших еврейских студентов и преподавателей, а шум мешает преподаванию, обучению и подготовке к экзаменам», – заявил пресс-секретарь университета Бен Чанг на брифинге в понедельник.