Колумбийский университет начал отстранять от занятий пропалестинских активистов

Ранее университет, входящий в престижную Лигу плюща, объявил о тупике в переговорах, направленных на прекращение поляризующей акции протеста.

Президент университета Немат Миноуш Шафик заявила, что несколько дней переговоров между студенческими организаторами и академическим руководством не убедили демонстрантов убрать десятки палаток, установленных для выражения несогласия с войной Израиля в секторе Газа.

Колумбийский университет стал одним из центров протестов на американских кампусах, связанных с событиями в секторе Газа.

Университет пошел на жесткие меры против активистов, в то время как полиция Техасского университета арестовала десятки студентов на пропалестинском митинге, против которых был применен перцовый спрей.