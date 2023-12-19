Колбаски за 21 евро и глинтвейн за 10 евро: почему в этом году рождественские рынки Европы такие дорогие?

В исследовании 2023 года рождественский рынок в Будапеште был признан лучшим в Европе, но когда в меню появились хот-доги по €21, энтузиазм посетителей начал ослабевать, пишет Euronews.
При средней зарплате ниже €830 в месяц местные жители не могут себе позволить участвовать в этих праздниках. Миска гуляша стоит 12 евро, голубцы – 17 евро. Как отмечает гостья из города Печ на юге Венгрии Маргит Варга: "Это не рассчитано на венгерские кошельки".
Но Венгрия – не единственная страна, столкнувшаяся с праздничным ценовым шоком, поскольку продовольственная инфляция продолжает расти, достигнув в начале этого года максимального уровня в ЕС – почти 20%.
Вот как обстоят дела с ценами на других рождественских рынках.
В Великобритании "ад на земле" из-за высоких цен
Столица Шотландии с ее зимними фестивалями и сказочными мощеными улочками обещает волшебное рождественское путешествие. Но рождественский рынок в Эдинбурге в этом году был назван "адом на земле" с "возмутительными ценами" и "грабительскими владельцами ларьков", пишет один из пользователей социальной сети "X" (бывший Twitter). Гамбургеры стоят 12 фунтов стерлингов (14 евро), билеты на большое колесо – 10 фунтов (11,60 евро), а глинтвейн – 7 фунтов (8 евро).
В Англии дела обстоят ненамного лучше. В северо-восточном городе Йорк обычно можно рассчитывать на то, что праздничные мероприятия обойдутся вам дешевле, чем в Лондоне. Но в этом году бургер с чипсами также стоит 12 фунтов стерлингов (14 евро), а глинтвейн – чуть более разумные 5 фунтов стерлингов (5,80 евро).
Это почти на одном уровне со знаменитой лондонской "Зимней страной чудес" (Winter Wonderland), где глинтвейн стоит 5,70 фунтов (6,60 евро), бургеры – до 14 фунтов (16,20 евро), а хот-доги – 8,50 фунтов (9,90 евро). В пиковое время прокатиться на гигантском колесе стоит 11 фунтов стерлингов (12,80 евро).
Цены на рождественском рынке в Ливерпуле также вызвали недоумение. Местная газета Liverpool Echo опубликовала в Facebook цены, включая глинтвейн за 6,50 фунтов стерлингов (7,50 евро) и сардельки за 8 фунтов стерлингов (9,30 евро). Комментаторы писали: "Вам придется взять ипотеку, чтобы купить любой из этих товаров" и "Я пойду в ближайший Greggs" – недорогую британскую сеть булочных.
Некоторые добавили, что в этом виноваты организаторы, а не владельцы ларьков, утверждая, что домик среднего размера на рынке стоит 10 000 фунтов стерлингов (11 600 евро).
Рождественские рынки Германии также повысили свои цены
В Германии, на родине рождественских рынков, праздничная традиция считается почти священной. Но это не защитило посетителей от инфляции.
Один человек опубликовал в социальных сетях фотографию с колбаской стоимостью 6 евро с рождественского рынка во Франкфурте, написав: "В этом году цены выросли".
В Берлине, по сообщениям, некоторые лоточники решили пропустить рождественские рынки в этом году, поскольку их прибыль сократилась. Местная телерадиокомпания RBB сообщает, что себестоимость братвурста в настоящее время составляет около 2,70 евро, что делает невозможным предложение цены в 3,50 евро, которая была распространена на рынках десять лет назад.
Глинтвейн на рождественских рынках Берлина стоит 4-5 евро, а с рюмкой – до 10 евро, что значительно превышает цену, которую готовы заплатить многие посетители: по данным опроса, проведенного немецкой компанией Civey, треть людей готовы потратить 3-3,99 евро, а четверть считают приемлемой цену менее трех евро.
На рождественском рынке в Шпандау посетители воскликнули в интервью газете Berliner Zeitung: "Ого, как здесь все дорого", добавив, что цены примерно на 1 евро выше, чем в прошлом году. Аналогичное повышение цен было отмечено на рождественском рынке Страсбурга во Франции, по данным телеканала BFM TV.
И снова в росте цен обвинили непомерные сборы, взимаемые организаторами.
Но, как отмечает один человек, по крайней мере, на рождественские рынки Европы можно попасть бесплатно. Например, рождественский рынок Сиэтла в США приглашает посетителей "окунуться в волшебную европейскую рождественскую деревню" за 20 долларов (18 евро), а сувенирные и продуктовые киоски внутри добавляют дополнительные расходы. По крайней мере, карусель здесь бесплатная.
В Эстонии и Латвии. Сравним?
Эстонский Delfi провел небольшой обзор знаменитого рождественского рынка в Таллинне и оказалось, что цены на нем, по сравнению с прошлым годом, выросли довольно сильно.
Например, глинтвейн Vana Tallinn обойдется вам в 7 евро, другой алкогольный глег будет стоит уже 6 евро, ну а самым выгодным окажется безалкогольный глинтвейн стоимостью 5 евро. Интересно, что в Maxima целая бутылка винного напитка от Vana Tallinn также обойдется вам в 7 евро. Для сравнения: в прошлом году безалкогольный глинтвейн стоил 3 евро, алкогольный – 4-5 евро.
Если же алкоголь вы не пьете, то раскошелиться придется на четыре евро за кофе или какао.
Горячее блюдо обойдется вам от 12 до 20 евро. Самое дорогое из них – оленина стоимостью 20 евро. Кровяные колбаски стоят дешевле – 14 евро. И конечно же, не забываем про аренду тарелок – два евро.
Что же касается цен на базарчике в Старой Риге, то цены здесь слегка более демократичные, нежели у северных соседей. Горячий бальзам Riga Balzams вам предложат приобрести за 6 евро, обычный глинтвейн за 4-5 евро, а безалкогольный напиток можно найти за два евро! 750 миллилитров латвийского вина можно купить за 12 евро, а горячий апероль, негрони или авторский коктейль "Гринч" – за 7 евро.
Для любителей изысканной и необычной подачи здесь тоже найдется предложение. В одном из домиков можно заказать шот наливки и выпить его из ледяной рюмки – такое удовольствие обойдется аж в 10 евро.
Голодными с рождественского рынка тоже не уйдете. Цены на горячие блюда, конечно, не маленькие, но значительно ниже эстонских. Например, кровяные колбаски на рождественском базаре Таллина вы купите за 14 евро, а на рижском – "всего" за 9. Самыми дорогими на рынке оказались хачапури, которые готовятся непосредственно перед вами в настоящей печи – за 600-граммовый вариант у вас попросят 18 евро.
За сочную свиную ногу вам придется заплатить 16 евро, за гарниры 4-5 евро, за курочку или утку попросят 9 евро. Можно полакомиться и рыбкой – стейк из лосося стоит 15 евро, знаменитая рыба в кляре с картошкой фри – 12 евро, а порция паэльи – 10 евро.