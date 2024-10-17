Кого оставить, кого отправить назад? В ЕС спорят о миграции

Однако пока неясно, что именно может стать в итоге приоритетным направлением: перенос на внешние границы ЕС рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, более активная депортация тех, кому было в этом отказано, или же новые соглашения со странами происхождения и транзита мигрантов и просителей убежища?

По данным из немецких правительственных кругов, канцлер по-прежнему выступает за „общеевропейские решения“ в этой области и хочет ускорить реформу процедуры предоставления убежища в ЕС, которая полностью вступит в силу только в 2026 году. Многие другие государства-члены Евросоюза, в частности Испания, призывают к этому уже несколько месяцев.

Незадолго до саммита Евросоюза, который проходит в Брюсселе 17 октября, в ЕС возобновились дебаты по вопросам предоставления убежища и в целом по ситуации с нелегальной миграцией. По настоятельной просьбе канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) участники встречи в верхах проведут многочасовое обсуждение противоречивых концепций миграционной политики.

Это касается мигрантов, которые уже должны были пройти регистрацию в другой стране Евросоюза - на его внешней границе. Как раз к нынешнему саммиту глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила в письме, что в ближайшее время предложит проект, который предусматривает ужесточение существующих директив и правил в этой сфере.

Только в прошлый четверг, 10 октября, большинство министров внутренних дел государств, входящих в Евросоюз, призвали пересмотреть и ужесточить правила быстрой отправки на родину просителей убежища, не имеющих перспектив остаться на территории ЕС. Одновременно сама процедура отказа им, проводимая на внутренних границах Евросоюза, например, в Германии, должна быть упрощена.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханнсон раскритиковала это пренебрежение европейским законодательством. „Это невозможно. И мы ясно дали это понять“, - подчеркнула Йоханнсон. Отказ Евросоюза от предоставления права на убежище, по ее словам, был бы возможен только в случае внесения поправок в основополагающие договоры ЕС. Однако на данный момент об этом речи не идет. „Не самая лучшая идея!“, - лаконично отреагировала на заявление Туска и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

К ним в последнее время присоединилась и Польша . Глава польского правительства, лидер „Гражданской платформы“ Дональд Туск хочет временно прекратить в своей стране действие европейского права на убежище. Он считает, что в Польше сложилась чрезвычайная ситуация.

Между тем, по меньшей мере, три страны-участницы Евросоюза не согласны с общим подходом Брюсселя. Нидерланды, в которых недавно в правительство вошли правые популисты, и Венгрия, ныне председательствующая в Совете ЕС , требуют вообще отказа от политики предоставления убежища. Они не хотят поддерживать согласованные реформы ни при каких обстоятельствах.

Венгрия, Италия и Финляндия идут своим путем

Даже без официального отказа от права предоставления убежища Венгрия уже много лет не придерживается единой европейской политики в данной области. За это действия Будапешта несколько раз были признаны незаконными Европейским судом в Люксембурге, но Венгрия не исполняет его решения.

В данный момент Еврокомиссия с помощью наложения штрафа на общую сумму в 200 млн евро пытается убедить правительство Виктора Орбана уступить. Однако Орбан уже заверил, что ему плевать на согласованные на уровне ЕС реформы и что он больше не будет принимать просителей убежища.