Когда Украина и Молдова вступят в ЕС?

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял о цели принять Украину в ЕС к 2030 году, однако Лаврелашвили считает ее нереалистичной. „Думаю, стоит без стеснения сказать, что в Украине существует проблема коррупции. Конечно, сейчас у этой страны есть более важная задача: положить конец продолжающейся трагедии и найти приемлемый, в первую очередь для нее самой и международных партнеров, мир. Однако это не должно препятствовать мерам по снижению уровня коррупции и прогрессу в проведении реформ“, - считает Лаврелашвили.