Когда отпуск – это навсегда: 600 тысяч евро и вы живете на круизном лайнере круглый год!

Любители морских путешествий могут рассчитывать на четырехдневные остановки в портах Сейшельских островов, Сингапура, Исландии и Барселоны с экскурсиями на берегу, призванными погрузить путешественников в местную культуру.

Первый корабль компании, переоборудованная версия Regent Seven Seas Navigator, будет вмещать 210 частных резиденций и отправится в кругосветное путешествие , которое начнется в декабре 2026 года.

Этот круиз никогда не закончится

Первый из этих кораблей должен отправиться в плавание в 2026 году. Но постоянное место жительства на нем будет стоить очень дорого. Самая низкая цена начинается от 570 000 евро. Самая высокая составит 8,8 миллиона евро.

Недавно появившаяся компания Crescent Seas, основанная бывшим председателем совета директоров Norwegian Cruise Line Holdings Расселом Галбутом, предлагает так называемые „плавучие дома“ на своих жилых круизных кораблях.

„Как девелопер, я знаю, что недвижимость всегда определялась местоположением, местоположением и еще раз местоположением. С Crescent Seas мы устранили это ограничение“, – сказал Галбут в интервью The Telegraph.

Жильцы также должны ежегодно приобретать кредит на питание и напитки на сумму около 30 000 евро.

На борту Crescent Seas обещают все атрибуты ультра–роскошной жизни: рестораны, оздоровительные центры и коворкинг–пространства с поддержкой Starlink, кулинарные мастер–классы и „6–звездочное“ обслуживание дворецкими в белых перчатках.

Три корабля уже подтверждены: Navigator, Insignia – бывшее судно Oceania Cruises, которое будет вновь запущено в 2027 году, и новое судно под названием The Ocean, строительство которого планируется завершить в 2032 году. Еще два корабля ожидаются в 2028 и 2029 годах.

„Теперь ваш дом не привязан к одному адресу – он перемещается вместе с вами, доставляя вас в самые захватывающие уголки мира“.

От семи морей до космоса – ультрабогатые люди смотрят за пределы

Crescent Seas – не единственное предприятие, предлагающее богатым людям радикально переосмыслить то, как и где мы живем. Пока одни выбирают плавучие особняки, другие устремляются к звездам.

От Virgin Galactic Ричарда Брэнсона до Blue Origin Джеффа Безоса – руководители–миллиардеры сделали космический туризм доступным для мировой элиты.