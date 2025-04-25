Когда отпуск – это навсегда: 600 тысяч евро и вы живете на круизном лайнере круглый год!

Недавно появившаяся компания Crescent Seas, основанная бывшим председателем совета директоров Norwegian Cruise Line Holdings Расселом Галбутом, предлагает так называемые „плавучие дома“ на своих жилых круизных кораблях.
Первый из этих кораблей должен отправиться в плавание в 2026 году. Но постоянное место жительства на нем будет стоить очень дорого. Самая низкая цена начинается от 570 000 евро. Самая высокая составит 8,8 миллиона евро.
Этот круиз никогда не закончится
Первый корабль компании, переоборудованная версия Regent Seven Seas Navigator, будет вмещать 210 частных резиденций и отправится в кругосветное путешествие, которое начнется в декабре 2026 года.
Любители морских путешествий могут рассчитывать на четырехдневные остановки в портах Сейшельских островов, Сингапура, Исландии и Барселоны с экскурсиями на берегу, призванными погрузить путешественников в местную культуру.
Три корабля уже подтверждены: Navigator, Insignia – бывшее судно Oceania Cruises, которое будет вновь запущено в 2027 году, и новое судно под названием The Ocean, строительство которого планируется завершить в 2032 году. Еще два корабля ожидаются в 2028 и 2029 годах.
На борту Crescent Seas обещают все атрибуты ультра–роскошной жизни: рестораны, оздоровительные центры и коворкинг–пространства с поддержкой Starlink, кулинарные мастер–классы и „6–звездочное“ обслуживание дворецкими в белых перчатках.
Жильцы также должны ежегодно приобретать кредит на питание и напитки на сумму около 30 000 евро.
„Как девелопер, я знаю, что недвижимость всегда определялась местоположением, местоположением и еще раз местоположением. С Crescent Seas мы устранили это ограничение“, – сказал Галбут в интервью The Telegraph.
„Теперь ваш дом не привязан к одному адресу – он перемещается вместе с вами, доставляя вас в самые захватывающие уголки мира“.
От семи морей до космоса – ультрабогатые люди смотрят за пределы
Crescent Seas – не единственное предприятие, предлагающее богатым людям радикально переосмыслить то, как и где мы живем. Пока одни выбирают плавучие особняки, другие устремляются к звездам.
От Virgin Galactic Ричарда Брэнсона до Blue Origin Джеффа Безоса – руководители–миллиардеры сделали космический туризм доступным для мировой элиты.
В начале этого года американская компания Space Perspective открыла бронирование билетов на полеты на космическом шаре. Заплатив около 120 000 евро, путешественники могут подняться в стратосферу в капсуле размером с комнату отдыха, с баром и ванной.
Компания Space X Илона Маска, тем временем, нацелилась на Марс. Хотя билет в один конец еще не продается, заявки на участие в будущих миссиях уже открыты, и некоторые ультрабогатые первопроходцы стоят в очереди, чтобы обменять вид на пляж на просторы красной пыли.
На Земле целые острова в таких местах, как Мальдивы, продаются покупателям, которые ищут максимального уединения – например, закрытого поселка, окруженного океаном.
Дома, которые перемещаются вместе с вами
Crescent Seas – не первый плавучий дом для сверхбогатых. С 2002 года вокруг света кружит корабль The World, похожий на кондоминиум. А еще есть „Одиссея“ компании Ville Vie. Это судно, которое называют первым в мире вечным круизом, предлагает многолетние пакеты проживания в стиле резиденции стоимостью около двух миллионов евро.
Crescent Seas стремится к балансу между двумя вариантами – уединением и полным владением, а также бонусом в виде глобальных приключений.
„Представьте, что вы путешествуете по миру, не покидая комфорта собственного дома“, – говорит Мариса Галбут, президент Crescent Seas.
Для тех, у кого есть миллионы, мечта о доме, который перемещается вместе с вами, будь то по волнам или в стратосфере, больше не является предметом фантазии, поскольку границы роскошных путешествий все дальше отходят от твердой земли.