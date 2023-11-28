Кофейные зерна на европейских складах через год могут быть уничтожены

Новые правила направлены на ограничение доступа на рынок ЕС продукции, произведенной ценой уничтожения тропических лесов. В список продуктов входят кофе, какао и пальмовое масло.
Как Межконтинентальная биржа (ICE), являющаяся основной биржей кофе и какао, так и Международный торговый центр, являющийся совместным учреждением ООН и Всемирной торговой организации, предупреждают, что кофе и какао, произведенные до 2024 года и хранящиеся на складах ЕС, могут быть признаны несоответствующими новым правилам по окончании переходного периода. Это повлечет за собой обязательство уничтожить или продать какао-бобы и кофейные зерна за пределами ЕС.
Около 70% какао-бобов в мире поставляется с Берега Слоновой Кости и из Ганы, где серьезной проблемой является вырубка лесов и использование детского труда. Крупнейшими производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия.
"Пока продукция поступает на рынок в течение переходного периода, все будет в порядке. Но если ее хранить, то после окончания переходного года, ситуация может измениться", – сказала исполнительный директор Международного торгового центра Памела Кок-Гамильтон. Это означает, обязанность либо попытаться продать товар в другом месте, либо принять решение о его уничтожении, пишет Financial Times.
ICE предупредила, что любые сбои, которые могут возникнуть в результате реализации этого правила, затронут всю цепочку поставок – от производителей до потребителей. Поэтому организация считает необходимым четкое руководство со стороны Европейской комиссии и стран-участниц.
По расчетам организации, этим летом на европейских складах хранилось почти 200 000 тонн какао-бобов и 150 000 тонн кофейных зерен.
Правила ЕС рассматриваются как важная часть "зеленого курса" сообщества, направленного на снижение ущерба, наносимого мировой природной среде в результате потребления внутри союза. Однако развивающиеся страны считают, что новые правила наносят ущерб их возможностям в торговле с ЕС.
Согласно правилам, импортеры должны будут доказывать, что товары, ввозимые в ЕС, не происходят из районов, где уничтожаются тропические леса.
Особенно сильно подвержены воздействию кофейные зерна и какао-бобы, которые из-за таможенных правил могут пролежать на складах более 18 месяцев, прежде чем попасть на заводы для переработки.
В настоящее время Еврокомиссия обсуждает с государствами-членами вопрос о том, каким может быть решение этой проблемы в переходный период. Комиссия не прокомментировала Financial Times ход переговоров