Кофейные зерна на европейских складах через год могут быть уничтожены

Новые правила направлены на ограничение доступа на рынок ЕС продукции, произведенной ценой уничтожения тропических лесов. В список продуктов входят кофе, какао и пальмовое масло.

Как Межконтинентальная биржа (ICE), являющаяся основной биржей кофе и какао, так и Международный торговый центр, являющийся совместным учреждением ООН и Всемирной торговой организации, предупреждают, что кофе и какао, произведенные до 2024 года и хранящиеся на складах ЕС, могут быть признаны несоответствующими новым правилам по окончании переходного периода. Это повлечет за собой обязательство уничтожить или продать какао-бобы и кофейные зерна за пределами ЕС.

Около 70% какао-бобов в мире поставляется с Берега Слоновой Кости и из Ганы, где серьезной проблемой является вырубка лесов и использование детского труда. Крупнейшими производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия.