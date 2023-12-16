Кофе может стать дороже. Почему?

Теоретически исследователи предполагают, что при глобальном потеплении пригодными для выращивания кофе могут стать новые районы, которые раньше были для этого слишком прохладными. Но здесь есть и некоторые нюансы. Многие из этих территорий покрыты лесами. "Если я вырублю деревья для выращивания кофе, я усугублю изменение климата, потому что повысятся выбросы CO2", - предупреждает Хюц-Адамс.

Как показало исследование австралийской исследовательской организации CSIRO, в последние десятилетия все чаще наблюдались неблагоприятные климатические условия, которые привели к снижению урожайности кофейных деревьев. Некоторые ученые предсказывают, что к 2050 году площадь, пригодная для выращивания кофе, сократится более чем вдвое. В результате пострадают многие фермеры, особенно - в Бразилии и во Вьетнаме. Именно эти две страны являются крупнейшими в мире производителями кофе. По мнению Фриделя Хюца-Адамса, в будущем страны-экспортеры кофе ждут серьезные перемены. "При этом фермеры, выращивающие кофе, например, в Танзании на высоте 1500, не уверены, что смогут подняться еще выше в горы, чтобы в будущем выращивать там кофе, потому что, возможно, другие фермеры займут эту территорию под чай или иные продукты для внутреннего рынка", - объясняет эксперт.

Теоретически новые насаждения - неплохое решение, говорит Хюц-Адамс, но делает оговорку: "В исследованиях эту промежуточную фазу, во время которой фермеры вообще не имеют доходов, они называют "долиной смерти". Фермеры, выращивающие кофе, которые зачастую уже живут за счет прожиточного минимума, не могут позволить себе оставаться без средств к существованию в течение трех лет.

"Кофейные деревья являются одними из самых ценных культур в мире, но они также одни из менее исследованных", - напоминает Софи фон Лоебен. Сегодня на мировом рынке доминируют два вида кофе: арабика и робуста. Однако в природе существует около 130 известных видов дикого кофе, некоторые из которых, например, более устойчивы к жаре или к определенным вредителям. Однако посадить другие сорта кофе - задача не из легких. Сначала необходимо вывести новые сорта, а это требует времени. Тогда миллиарды саженцев придется доставить в хозяйства, которые лишь спустя три года дадут свой первый урожай.

Кроме того, в ЕС по закону, начиная с конца 2020 года, нельзя будет импортировать продукцию, выращенную на участках вырубленных лесов. А именно страны Евросоюза является важнейшими импортерами кофе.

Это хорошо известная проблема: более двенадцати миллионов мелких фермеров, выращивающих кофе, нещадно эксплуатируются крупными концернами. Кофе - очень прибыльный бизнес. По оценкам экспертов, мировой оборот кофе составляет примерно 200 миллиардов долларов в год. Самим фермерам, выращивающим кофе, достается менее десяти процентов от этой суммы.

Это связано в том числе и с тем, что кофе экспортируется в основном в зеленом виде. Лишь на более позднем этапе это сырье позволяет получить большую прибыль, особенно за счет переработки кофе в промышленно развитых странах. Согласно исследованию Института мировой экономики в Киле, в то время как за последние 30 лет цены на зеленый кофе выросли примерно на 60 процентов, то на кофейные продукты - примерно на 600 процентов.

На самом деле можно было бы предположить, что крупным транснациональным корпорациям выгодно обеспечить стабильную основу своего бизнеса, то есть помочь производителям кофе. Но это, что называется, палка о двух концах.