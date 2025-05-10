"Коалиция желающих" призвала РФ прекратить огонь с 12 мая

Украина и ее союзники „готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней“ с 12 мая. Об этом заявил по итогам заседания „коалиции желающих“ в субботу, 10 мая, в Киеве, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. „Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам“, - указал Сибига. Во встрече участвовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
Глава украинского МИДа сообщил также, что участники переговоров „провели продуктивную телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом по мирным усилиям“.
Первый визит нового канцлера ФРГ в Киев
После приезда в Киев европейские лидеры почтили память погибших украинцев на площади Независимости. Для Мерца это первый визит в Украину в качестве канцлера, на этот пост он был избран в начале текущей недели. „Мы будем стоять в Киеве в знак солидарности с Украиной“ в свете продолжающегося российского вторжения, написал новый глава правительства ФРГ Мерц в Х. Он пообещал расширять поддержку Украины и „усиливать давление на российскую военную машину“.
Визит проходит на следующий день после масштабного военного парада в Москве, для участия в котором в Россию прибыли лидеры десятков стран, в том числе, руководитель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В состав „коалиции желающих“ входят, в частности, Германия, Великобритания и Франция. Всего группа включает порядка 30 государств.