"Коалиция желающих" призвала РФ прекратить огонь с 12 мая

Украина и ее союзники „готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней“ с 12 мая. Об этом заявил по итогам заседания „коалиции желающих“ в субботу, 10 мая, в Киеве, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. „Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам“, - указал Сибига. Во встрече участвовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.