КНДР заявила о поддержке России в войне против Украины

Северная Корея с самого начала войны России против Украины поддерживала Москву и будет делать это и дальше. Это следует из заявления главы МИД КНДР Цой Сон Хи, сделанного во время ее встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве в пятницу, 1 ноября.