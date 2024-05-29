КНДР запустила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором

Власти уже предупредили жителей приграничных районов о необходимости соблюдать осторожность. Также они попросили сообщать о неопознанных объектах на ближайшую военную базу или в полицию, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Вначале сообщалось, что шары несут пропагандистские листовки, однако местные СМИ пишут, что на шарах были закреплены мусор и отходы.