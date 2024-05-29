2024.05.29 10:58

КНДР запустила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором

 
Радио Свобода

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею через границу, передало агентство "Рёнхап" со ссылкой на заявление военных.

Власти уже предупредили жителей приграничных районов о необходимости соблюдать осторожность. Также они попросили сообщать о неопознанных объектах на ближайшую военную базу или в полицию, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Вначале сообщалось, что шары несут пропагандистские листовки, однако местные СМИ пишут, что на шарах были закреплены мусор и отходы.

На фотографиях, опубликованных агентством, видны белые шары с привязанными к ним пакетами. Сообщалось, что от пакетов исходил резкий запах.

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Радио Свобода
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