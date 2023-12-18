КНДР запустила ракету, полностью покрывающую территорию США

Северная Корея провела утром 18 декабря испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По данным Минобороны Японии, ракета находилась в полете около 73 минут и преодолела дистанцию в 1000 км при максимальной высоте полета в 6000 км.

Сообщается, что она упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, к северо-западу от Хоккайдо.

При этом вице-министр обороны Японии Синго Миякэ заявил, что запущенная ракета может пролететь по нормальной траектории более 15 000 км, а это значит, что она полностью «покрывает» территорию США.