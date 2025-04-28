КНДР впервые подтвердила отправку войск в Россию

Потери среди солдат КНДР

Газета The New York Times 30 января написала, что северокорейских военных отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь. По словам собеседников издания из числа украинских и американских чиновников, к тому времени военнослужащих КНДР не видели на фронте уже около двух недель. Позднее эту информацию подтвердили Силы спецопераций Украины, а также южнокорейская разведка.