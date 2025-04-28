КНДР впервые подтвердила отправку войск в Россию

Северная Корея впервые подтвердила отправку своих военнослужащих в Россию для участия в войне против Украины. Соответствующее сообщение опубликовало в понедельник, 28 апреля, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, KCNA).
„Победоносно завершились операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию“, - приводит агентство заявление Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи. „Подразделения наших вооруженных сил, участвовавшие в операциях по освобождению Курской области по приказу главы государства Корейской Народно-Демократической Республики, в полной мере продемонстрировали свой высокий боевой дух и воинский темперамент,“ внеся важный вклад в освобождение территории РФ, добавили в ЦВК.
Решение принято в соответствии с договором о партнерстве КНДР и РФ
В Пхеньяне подчеркнули, что решение о задействовании войск было принято лидером КНДР Ким Чен Ыном на основании статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией. По словам Ким Чен Ына, в Пхеньяне будет установлен „памятник боевым подвигам“.
Согласно данным южнокорейских и западных спецслужб, в 2024 году Северная Корея направила в Россию более 10 000 солдат на фоне украинского наступления на Курск, напомнило агентство AFP.
Герасимов заявил о „завершении операции“
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о „завершении операции по освобождению Курской области“. Это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого привело 26 апреля агентство „Интерфакс“.
По версии Герасимова, в Курской области больше нет солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), они вытеснены из села Горналь. Военными РФ создается „зона безопасности“ в Сумской области Украины, утверждал глава Генштаба.
Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота 27 апреля доложил Путину, что российские войска все еще занимаются „зачисткой лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь“ в Курской области.
ВСУ: Подразделения продолжают удерживать „определенные позиции“
Между тем в Генштабе ВСУ утверждали, что „оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается“. Оперативная обстановка - сложная, но украинские подразделения продолжают удерживать „определенные позиции“ и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, „применяют, в том числе, тактику активной обороны“, добавили там.
Украинский OSINT-проект DeepState назвал информацию о завершении курской операции армией РФ „фейком“, но признал, что ситуация „складывается неблагоприятно“.
Потери среди солдат КНДР
Газета The New York Times 30 января написала, что северокорейских военных отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь. По словам собеседников издания из числа украинских и американских чиновников, к тому времени военнослужащих КНДР не видели на фронте уже около двух недель. Позднее эту информацию подтвердили Силы спецопераций Украины, а также южнокорейская разведка.
По оценкам Генштаба ВСУ, общие потери контингента КНДР в Курской области на тот момент составили около 4000 человек: из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность.
Наступательная операция ВСУ в Курской области началась 6 августа 2024 года.