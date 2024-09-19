КНДР вновь провела ракетные испытания

Северная Корея испытала новые тактические баллистические ракеты со „сверхкрупными боеголовками“ и модифицированные крылатые ракеты. Об этом в среду, 18 сентября, сообщило государственное информационное агентство ЦТАК.

Испытательными запусками вооружений руководил Ким Чен Ын. Лидер КНДР заявил о „необходимости дальнейшего расширения“ ядерного потенциала страны в связи с „серьезной угрозой“ со стороны внешних сил. По данным ЦТАК, в испытаниях была задействована баллистическая ракета „Хвасонпхо-11да-4,5“ с зарядами весом в 4,5 тонны.