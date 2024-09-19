КНДР вновь провела ракетные испытания

Северная Корея испытала новые тактические баллистические ракеты со „сверхкрупными боеголовками“ и модифицированные крылатые ракеты. Об этом в среду, 18 сентября, сообщило государственное информационное агентство ЦТАК.
Испытательными запусками вооружений руководил Ким Чен Ын. Лидер КНДР заявил о „необходимости дальнейшего расширения“ ядерного потенциала страны в связи с „серьезной угрозой“ со стороны внешних сил. По данным ЦТАК, в испытаниях была задействована баллистическая ракета „Хвасонпхо-11да-4,5“ с зарядами весом в 4,5 тонны.
Ранее южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР нескольких ракет малой дальности. Это было второе ракетное испытание Северной Кореи за неделю. Кроме того, 13 сентября Пхеньян впервые обнародовал кадры посещения Ким Чен Ыном предполагаемого предприятия по обогащению урана.