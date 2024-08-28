КНДР поставила России более 13000 контейнеров с оружием

Северная Корея с середины 2022 года отправила в Россию более 13 тысяч морских контейнеров, в которых предположительно находилось оружие, сообщило во вторник, 27 августа, американское издание Newsweek со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Поставки осуществлялись через порт Наджин на востоке КНДР. В контейнерах могли находиться более шести миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, а также 122-мм артиллерийские снаряды, мобильные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты и другая военная техника. Этот объем морских поставок почти вдвое превышает данные Южной Кореи от февраля текущего года.